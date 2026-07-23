3M informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

3M präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 250,79 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 153,93 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9 158,01 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 7 287,51 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at