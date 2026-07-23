3M legte Quartalsergebnis vor

3M präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,86 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,00 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at