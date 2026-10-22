3M legte Quartalsergebnis vor

3M hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 394,46 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 205,92 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent auf 9 874,88 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8 657,98 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at