3M stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3M hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,22 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 8,97 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at