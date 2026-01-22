3M stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

3M hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,69 Prozent auf 33,09 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,09 Milliarden BRL gelegen.

3M hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 132,48 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 138,41 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at