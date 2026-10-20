3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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20.10.2026 17:59:16

3M Stock Rises 5% After Q3 Profit Jumps And Guidance Update

(RTTNews) - 3M Company (MMM) is up 4.99 percent, gaining $8.08 to $170.09 on Tuesday. The rise follows the company's third-quarter results, with net income increasing to $1.37 billion, or $2.63 per share, from $834 million, or $1.55 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $1.31 billion, or $2.50 per share.

3M is currently trading at $170.09, up from the previous close of $162.01 after opening at $163.00 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $162.13 and $172.45 during the session. Trading volume stands at 3.19 million shares, compared with an average volume of 3.12 million shares.

Third-quarter revenue increased 1 percent to $6.58 billion from $6.52 billion a year earlier. For full-year 2026, 3M expects adjusted EPS of $9.10 to $9.15 and adjusted total sales growth of more than 4.5 percent, including adjusted organic sales growth of more than 3.5 percent. The company's shares have traded between $139.34 and $184.90 over the past 52 weeks.

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