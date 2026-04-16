3M Aktie
ISIN: ARDEUT110293
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16.04.2026 02:15:00
3M vs. United Parcel Service: One of These Industrial Stocks Is a Much Better Buy Right Now
3M (NYSE: MMM) and United Parcel Service (NYSE: UPS) do completely different things: one is a manufacturer, and the other a provider of delivery services. However, both are iconic businesses facing material headwinds. And one of them looks a lot more interesting as an investment right now, particularly if you are a dividend investor.3M has been through a difficult transition. After a period of sluggish growth, the industrial conglomerate chose to slim down and refocus. The biggest move was the spin-off of its healthcare business into Solventum (NYSE: SOLV). That was the company's crown jewel, and without this business, 3M won't be able to grow as quickly. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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