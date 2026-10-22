3M: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

3M hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig standen 33,82 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 35,51 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at