3M zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

3M präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 31,70 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,82 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at