|
02.03.2026 06:31:29
3onedata A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
3onedata A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal hat 3onedata A 96,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 112,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat 3onedata A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 358,95 Millionen CNY im Vergleich zu 353,71 Millionen CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.