3onedata A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

3onedata A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat 3onedata A 96,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 112,3 Millionen CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat 3onedata A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 358,95 Millionen CNY im Vergleich zu 353,71 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at