3onedata A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

3onedata A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat 3onedata A im vergangenen Quartal 85,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3onedata A 91,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at