|
31.08.2026 06:31:29
3onedata A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
3onedata A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat 3onedata A im vergangenen Quartal 85,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3onedata A 91,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.