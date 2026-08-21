3peak A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

3peak A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,48 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3peak A 0,380 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 903,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 71,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3peak A einen Umsatz von 527,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at