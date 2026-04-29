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29.04.2026 06:31:29
3peak A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
3peak A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,77 CNY. Im letzten Jahr hatte 3peak A einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66,50 Prozent auf 702,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 421,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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