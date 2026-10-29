3peak A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

3peak A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3peak A ein EPS von 0,450 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,09 Milliarden CNY – ein Plus von 86,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3peak A 581,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at