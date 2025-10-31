3peak A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

3peak A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 CNY gegenüber -0,250 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,77 Prozent auf 581,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 340,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at