

EQS-Media / 11.05.2026 / 07:00 CET/CEST



3U HOLDING AG erhält DGNB- Gold -Zertifikat für neuen Unternehmenssitz in Marburg

Bau nach neuesten Energie- und Umweltstandards errichtet

DGNB-Zertifikat in Gold für nachhaltige Büro- und Verwaltungsgebäude

Grünflächen, Gebäudebegrünung und Biodiversität am 3U-Firmensitz

Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Infrastruktur für nachhaltige Mobilität

Marburg, 11. Mai 2026 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat für ihren neuen Unternehmenssitz im Marburger Stadtteil Cappel von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) das Zertifikat in Gold erhalten. Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität des Neubaus im Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziokulturelle Kriterien und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Nachhaltigkeit am Stammsitz konsequent umzusetzen.

Bewertet wurde das Gebäude am Standort Zu den Sandbeeten 1 b nach dem DGNB-Nutzungsprofil für Büro- und Verwaltungsgebäude. Es erreichte insgesamt einen überdurchschnittlichen Erfüllungsgrad. Möglich macht das ein Zusammenspiel aus effizienter Gebäudetechnik, eigener Energieerzeugung und durchdacht gestalteten Außenflächen.

Der Neubau verfügt über eine Brutto-Geschossfläche von rund 2.000 Quadratmetern und umfasst auf drei Etagen moderne Büroflächen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz des 3U Konzerns. Teile der Gebäudefassade und des Daches sind begrünt. Das rund 3.200 Quadratmeter große Grundstück wurde bewusst versiegelungsarm angelegt und ökologisch gestaltet. Auf den Grünflächen rund um das Gebäude wurden 22 Bäume heimischer Arten neu gepflanzt, die zusammen mit dem Bestand und der Gebäudebegrünung zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Förderung der Biodiversität beitragen.

Auch energetisch setzt der Neubau Maßstäbe: Eine auf dem Dach installierte Solaranlage kann bis zu 36,4 Megawattstunden saubere Energie pro Jahr erzeugen. Für Heizung und Kühlung sorgt ein hocheffizientes Wärmepumpensystem; in Verbindung mit dem Bezug von Naturstrom kommt das Gebäude im Betrieb vollständig ohne fossile Energieträger aus. Zudem wurde auf eine moderne Infrastruktur für nachhaltige Mobilität geachtet: Den Mitarbeitenden stehen zehn Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sowie 34 Fahrradstellplätze, davon zehn mit Ladesteckdosen, zur Verfügung.

Auch im Inneren ist das Gebäude auf zeitgemäßes Arbeiten ausgelegt: ergonomische Arbeitsplätze, viel Tageslicht und Räume, die sowohl konzentrierte Tätigkeiten als auch Zusammenarbeit ermöglichen. Das zahlt auf die Arbeitgeberattraktivität der 3U HOLDING AG ein – und macht den Nachhaltigkeitsanspruch für die Mitarbeitenden täglich spürbar.

„Die DGNB-Gold-Zertifizierung ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur in unseren Geschäftsfeldern, sondern auch in unseren eigenen Immobilien konsequent umsetzen“, sagt Andreas Odenbreit, Vorstand für Personal und Recht der 3U HOLDING AG. „Mit unserem neuen Gebäude machen wir unseren Anspruch, Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen, erlebbar, schaffen zugleich eine moderne und energieeffiziente Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden und setzen damit ein sichtbares Zeichen für nachhaltige Infrastruktur am Standort Marburg.“

Bauherrin und Antragstellerin für das Zertifikat ist die 3U HOLDING AG. Als Architekt und Generalunternehmer des Neubaus fungierte die GOLDBECK Südwest GmbH, die DGNB-Auditorin war Izabela Bürkner von der GOLDBECK GmbH. Das Gebäude wurde im Jahr 2025 fertiggestellt und bezogen.

Mit dem neuen Büro- und Verwaltungsgebäude bündelt die 3U HOLDING AG ihre Zentralfunktionen an einem energieeffizienten und zukunftsfähigen Standort. Die erlangte DGNB-Zertifizierung fügt sich in die Strategie des Unternehmens, Nachhaltigkeit in den eigenen Immobilien- und Infrastrukturprojekten nicht nur zu planen, sondern auch nachweisbar umzusetzen.

Über die 3U HOLDING AG:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Kontakt:

Thomas Fritsche

Investor Relations

3U HOLDING AG

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@3U.net