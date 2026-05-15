3U veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

3U hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

3U hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 EUR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,13 Prozent auf 12,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at