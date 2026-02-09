Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
09.02.2026 15:03:44
4 Beaten‑Down Software Stocks To Buy After Sector Crash: Goldman Sachs
This article 4 Beaten‑Down Software Stocks To Buy After Sector Crash: Goldman Sachs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
16:03
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.24
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|793,50
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.