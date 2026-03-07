Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

07.03.2026 19:49:00

4 Berkshire Hathaway Stocks That New CEO Greg Abel "Expect Will Compound Over Decades"

07.03.2026 19:49:00

4 Berkshire Hathaway Stocks That New CEO Greg Abel "Expect Will Compound Over Decades"

New CEO Greg Abel just delivered his first annual letter to Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) shareholders, a tradition that former CEO Warren Buffett carried out for the past six decades. The letter was 18 pages and provided a ton of details on how Abel plans to run the company, a detailed overview of all of Berkshire's operating businesses, and, of course, comments on Berkshire's massive, roughly $318 billion equities portfolio.Interestingly, Abel called out four stocks that Berkshire owns, which together account for a large portion of the portfolio. These are "businesses we understand well, have a high regard for their leaders, and expect will compound over decades." Abel also said he expects "limited activity in these holdings," providing big clues about Berkshire's investment strategy that Buffett rarely did.Here are the four stocks Abel referenced that he expects to compound for decades.
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 643 000,00 -0,39% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 429,00 -0,41% Berkshire Hathaway Inc. B

