Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
03.03.2026 09:25:00
4 Boring But Beautiful Dividend Stocks Perfect for Income-Focused Portfolios
Why do you invest? Most people know that the answer should be something like "to make the most risk-adjusted constructive use of my money." If we're being honest, though, many of us find picking stocks and monitoring our portfolios at least a little bit entertaining. That's OK.As a reminder to income-seeking investors, however, the very best dividend stocks are usually relatively boring names that just keep on cranking out cash payments regardless of the economic backdrop.Here's a look at four boring dividend stocks that make for fantastic long-term income holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AG
|
02.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|17,50
|-6,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.