Staples Aktie

Staples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

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19.04.2026 16:05:00

4 Consumer Staples Stocks Built to Outlast Any Market Downturn

The most successful investors are those who emphasize continual learning. There are always lessons that the stock market is teaching. Just in the past decade, for instance, the S&P 500 index has experienced multiple drawdowns of greater than 10%. The takeaway is that volatility can't be avoided; it's just a part of how things work.Investors might now be more aware of these swings, which could become more pronounced due to the rapidly evolving economy. As a result, maybe it's time to find companies that can withstand the pressure, especially now that artificial intelligence (AI) has everyone worried.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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