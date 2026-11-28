The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.11.2026 18:15:02
4 ETFs I'm Holding for the Next 20 Years -- Even If the Market Crashes
A lot of investors spend their energy worrying about what the market will do next. Not as many spend time thinking about what they should do next.
A recent Morningstar study found that the average dollar invested in U.S. equity funds earned 8.7% annually over the past 10 years, while the funds themselves earned 9.9% per year. That's a 1.2% annual drag largely attributed to poorly timed trading. Funds with higher volatility experienced larger-than-average performance gaps.
That's why I tend to focus on finding some of the best long-term buy-and-hold options available. Here are four such exchange-traded funds (ETFs) that I think are ideal for holding over the next two decades, regardless of what the market does.
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