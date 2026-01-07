DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
07.01.2026 15:56:00
4 Fascinating Things About DoorDash That Investors Should Know
Ordering food from delivery apps has become part of everyday life for millions of Americans. YouGov survey data from a year ago showed that 28.2% of Americans use food delivery apps at least once a week, another 44% use them less often than once per week, and only 24.5% said they never use food delivery apps. DoorDash (NASDAQ: DASH) has become the largest online food delivery service in the U.S. market, with 66% market share.In the past year, DoorDash stock has gained 30%, outperforming the S&P 500.In its latest quarterly financial results, DoorDash in early November reported:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDash
|
02.01.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DoorDash
|190,50
|-3,06%