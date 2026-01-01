Tops & Flops 01.01.2026 03:40:26

4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Auch im vierten Quartal wies der DAX große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So bewegten sich die DAX-Aktien im vierten Quartal 2025:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die wichtigsten Indizes im Überblick
Zur DAX-Übersichtsseite
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,Ralph Orlowski/Getty Images,Wolfgang Kriegbaum,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:40 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
    03:32 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
    02:17 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
    31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

    Börse aktuell - Live Ticker

    Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
    Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen