Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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05.11.2026 11:06:02
4 Reasons I Won't Be Touching the Anthropic IPO With a 10-Foot Pole
Roughly five months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) shattered Wall Street's record books with the largest initial public offering (IPO) in history. In a matter of weeks, the developer of the Claude large language model (LLM), Anthropic (Nasdaq: ANT), may boot SpaceX from the pedestal it claimed.
On Oct. 26, Anthropic filed its long-awaited public prospectus (S-1), providing investors with hundreds of pages concerning its operating performance, balance sheet, and risk factors. It also started the clock on its public debut, which is expected before the Thanksgiving Day holiday.
Image source: Getty Images.
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