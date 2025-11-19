Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
19.11.2025 10:35:00
4 Reasons to Buy Coca-Cola Stock Like There's No Tomorrow
If you're a stock investor looking at the long term, you know there's no use in timing the market. After all, it's a futile exercise, since it's virtually impossible to predict what short-term factors may affect stock prices.But that doesn't mean that compelling long-term opportunities don't present themselves. Blue chip company Coca-Cola (NYSE: KO) is one such stock.It may surprise some investors that this venerable company still offers an attractive opportunity for those looking to hold the stock for a long period. It's time to learn more about Coca-Cola and lay out the reasons that patient investors should purchase the shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
