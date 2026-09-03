Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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03.09.2026 18:05:00
4 Reasons to Buy Medtronic Stock Like There's No Tomorrow
Medtronic (NYSE: MDT), one of the world's largest medical device makers, was once considered a stable blue chip stock. But over the past five years, it has declined by more than 30% due to supply chain constraints, higher costs, quality control issues, and competitive pressure. However, Medtronic's stock is worth buying again for four simple reasons.In fiscal 2026 (which ended this April), Medtronic's revenue grew 8.4% (and 5.8% organically) to $36.4 billion, marking its strongest top-line growth in ten years. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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