Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
10.03.2026 16:26:13
4 Reasons to Buy Realty Income (O) Stock Like There's No Tomorrow
It might seem like a daunting time to buy more stocks. The S&P 500 looks historically expensive at 29 times earnings, and the intensifying macro headwinds and geopolitical conflicts could spark a rotation toward more conservative investments.However, one stock that is still worth buying in this turbulent market is Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs) with more than 15,500 properties across the U.S., the U.K., and seven European countries. Let's review the four key reasons it's an evergreen play for income-seeking investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
09.03.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.03.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Realty-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Realty Income Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|55,87
|0,05%