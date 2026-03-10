Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

10.03.2026 16:26:13

4 Reasons to Buy Realty Income (O) Stock Like There's No Tomorrow

It might seem like a daunting time to buy more stocks. The S&P 500 looks historically expensive at 29 times earnings, and the intensifying macro headwinds and geopolitical conflicts could spark a rotation toward more conservative investments.However, one stock that is still worth buying in this turbulent market is Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs) with more than 15,500 properties across the U.S., the U.K., and seven European countries. Let's review the four key reasons it's an evergreen play for income-seeking investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Realty Income Corp.

Analysen zu Realty Income Corp.

Aktien in diesem Artikel

Realty Income Corp. 55,87 0,05% Realty Income Corp.

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
