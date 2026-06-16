Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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16.06.2026 18:53:00

4 Reasons to Think Twice Before Buying SpaceX Stock Right Now

Founder and CEO Elon Musk doesn't have nearly as many friendly supporters now as he did when he was first building Tesla.On Friday, SpaceX (NASDAQ: SPCX) finally completed its well-ballyhooed initial public offering (IPO). You probably weren't one of the lucky few retail investors selected for the initial direct placement of the roughly 20% of these shares specifically earmarked for this crowd. But if you haven't yet, you can always buy it in the open market at the current price.Before you do so, there are four things you'll want to consider about this company -- and its stock, and its CEO -- that might change your mind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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