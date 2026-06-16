Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.06.2026 18:53:00
4 Reasons to Think Twice Before Buying SpaceX Stock Right Now
Founder and CEO Elon Musk doesn't have nearly as many friendly supporters now as he did when he was first building Tesla.On Friday, SpaceX (NASDAQ: SPCX) finally completed its well-ballyhooed initial public offering (IPO). You probably weren't one of the lucky few retail investors selected for the initial direct placement of the roughly 20% of these shares specifically earmarked for this crowd. But if you haven't yet, you can always buy it in the open market at the current price.Before you do so, there are four things you'll want to consider about this company -- and its stock, and its CEO -- that might change your mind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.