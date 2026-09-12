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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.09.2026 16:38:00

40,000 Employees Today and 4 Million Agents Tomorrow: Nvidia CEO Jensen Huang Believes Agentic AI Will Soon Become the Norm in the Workplace

Artificial intelligence (AI) has come on fast and furious.

Just four years ago, it felt like people were trying their first large language model (LLM). Now, AI is everywhere, and it still feels like the world hasn't come close to fully tapping its potential.

Few are more bullish on artificial intelligence than Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang, who regularly talks about the future of AI. One aspect of AI that Huang has been discussing in particular is agentic AI, or autonomous systems capable of performing human-like digital tasks.

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