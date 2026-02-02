BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

02.02.2026 08:00:00

40 Jahre BMW Group Werk Regensburg - Jubiläum trifft Rekordproduktion

+++ Vom regionalen Entwicklungsmotor zum volumenstärksten BMW Group Fahrzeugwerk in Europa – Rekordproduktion 2025: 356.901 Fahrzeuge als Bestmarke in der 40-jährigen Werksgeschichte +++ +++ 8,7 Mio. Fahrzeuge seit Produktionsstart 1986 +++ +++ Werkleiter Armin Ebner: „Kontinuierliches Arbeiten an Wettbewerbsfähigkeit ist unser Erfolgsfaktor" +++
06:31 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
19.01.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
