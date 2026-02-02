BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
02.02.2026 08:00:00
40 Jahre BMW Group Werk Regensburg - Jubiläum trifft Rekordproduktion
+++ Vom regionalen Entwicklungsmotor zum volumenstärksten BMW Group Fahrzeugwerk in Europa – Rekordproduktion 2025: 356.901 Fahrzeuge als Bestmarke in der 40-jährigen Werksgeschichte +++ +++ 8,7 Mio. Fahrzeuge seit Produktionsstart 1986 +++ +++ Werkleiter Armin Ebner: „Kontinuierliches Arbeiten an Wettbewerbsfähigkeit ist unser Erfolgsfaktor“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|BMW-Aktie legt zu: Verschärftes CO2-Ziel 2025 eingehalten (dpa-AFX)
|
27.01.26
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Fokus: Ende des Grönland-Streits beflügelt (dpa-AFX)
|
22.01.26
|BMW: Produktion der »Neuen Klasse« wird wegen hoher Nachfrage beschleunigt (Spiegel Online)
|
22.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|87,94
|0,89%