Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
02.02.2026 08:00:00
40 Jahre BMW Group Werk Regensburg - Jubiläum trifft Rekordproduktion
+++ Vom regionalen Entwicklungsmotor zum volumenstärksten BMW Group Fahrzeugwerk in Europa – Rekordproduktion 2025: 356.901 Fahrzeuge als Bestmarke in der 40-jährigen Werksgeschichte +++ +++ 8,7 Mio. Fahrzeuge seit Produktionsstart 1986 +++ +++ Werkleiter Armin Ebner: „Kontinuierliches Arbeiten an Wettbewerbsfähigkeit ist unser Erfolgsfaktor“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!