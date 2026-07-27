Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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27.07.2026 12:00:00
40 Jahre BMW M3: BMW Group und LEGO Gruppe feiern die Motorsportlegende mit der Erlebniswelt „The Ultimate Playground“ in Berlin.
• Zum Jubiläum der Marken-Ikone BMW M3 realisieren die BMW Group und die LEGO Gruppe erstmals ein gemeinsames multidimensionales Projekt. • Die Erlebniswelt „The Ultimate Playground“ ist am 1. August im Berliner Kulturquartier Alte Münze zu erleben. • Besucherinnen und Besucher erwarten in verschiedenen interaktiven Räumen sechs Generationen des BMW M3. • Im Mittelpunkt steht der BMW M3 (E30) mit exklusiver LEGO® Folierung, zusammen mit dem LEGO® ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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