Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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24.04.2026 18:59:08
40 Jahre nach Tschernobyl: Ukraine plant massiven Atom-Ausbau - Energie soll sich verdoppeln
Das größte Kernkraftwerk der Ukraine ist seit fast vier Jahren unter russischer Besatzung, zugleich zerstört Russland große Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur. Nun setzt Kiew auf den Ausbau der Atomkraft und legt konkrete Pläne vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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