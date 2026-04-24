Energie Holdings Aktie

Energie Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064

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24.04.2026 18:59:08

40 Jahre nach Tschernobyl: Ukraine plant massiven Atom-Ausbau - Energie soll sich verdoppeln

Das größte Kernkraftwerk der Ukraine ist seit fast vier Jahren unter russischer Besatzung, zugleich zerstört Russland große Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur. Nun setzt Kiew auf den Ausbau der Atomkraft und legt konkrete Pläne vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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