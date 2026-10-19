BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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19.10.2026 16:30:00
40 Jahre Serienproduktion im BMW Group Werk Regensburg
+++ Mehr als sechs Milliarden Euro seit Werksbeginn investiert +++ Rund 400 Millionen Euro seit 2023 für Produktionsstrukturen der NEUEN KLASSE +++ Seit 1986 neun Millionen Fahrzeuge in Regensburg produziert +++ Bayerischer Ministerpräsident Dr. Markus Söder und BMW Group Produktionsvorstand Raymond Wittmann würdigten vier Jahrzehnte SerienproduktionWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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