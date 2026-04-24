Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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24.04.2026 22:08:33

40-Milliarden-Dollar-Investment: Google pumpt weiteres Geld in KI-Firma Anthropic

Google und Anthropic sind eigentlich Konkurrenten, trotzdem steckt der Konzern nun noch mehr Geld in das KI-Unternehmen. Erste Milliarden fließen bereits, weitere sollen folgen. Der Tech-Riese ist jedoch nicht der Erste, der in das Unternehmen investiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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