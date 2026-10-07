Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.10.2026 10:59:31
40-Milliarden-Mega-Deal: SpaceX plant wohl massive Investition in Nvidia-Chips
Um seine KI-Pläne auszubauen, will SpaceX einem Medienbericht zufolge 40 Milliarden Dollar über Kredite und Anleihen aufnehmen. Deal sichert Nvidias Vormachtstellung und verdeutlicht den gigantischen Kapitalbedarf des globalen KI-Booms.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
00:28
|SpaceX looks to raise $40bn to buy Nvidia chips in financing led by Apollo (Financial Times)
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|212,35
|-0,02%
|Tesla
|338,20
|0,15%