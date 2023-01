40 Prozent mehr Mobilfunk-Daten als beim Jahreswechsel 21/22

Das Vodafone-Netz transportierte in der Silvester-Nacht mehr Daten als jemals zuvorIn der ersten Stunde des neuen Jahres führten Vodafone-Kunden 6,5 Mio. TelefonateNetz-Chefin Richter: „Verbesserte Netz-Qualität brachte hohe Stabilität & neuen Daten-Rekord„Daten-Anstieg auch im Festnetz – obwohl weniger Menschen Silvester zuhause feiertenOb Sektglas-Foto oder Neujahrs-Gruß per Video: Die Menschen in Deutschland haben zum Jahresbeginn deutlich mehr Daten verbraucht als in den Vorjahren. Vor allem im Mobilfunk sorgten Smartphone-Nutzer für einen deutlichen Anstieg und neuen Rekord – weil viele Bürgerinnen und Bürger Silvester nach zwei Jahren Pandemie wieder außerhalb der heimischen vier Wände feierten – und sich dabei mit ihren Smartphones ins Mobilfunk-Netz einloggten. Allein zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens transportierte das Vodafone-Mobilfunknetz 280.000 Gigabyte Daten. Das sind 40 Prozent mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Damals waren es 200.000 Gigabyte. Beim Jahreswechsel 2020/2021 lag der Wert bei 175.000 Gigabyte. Anders als noch vor einigen Jahren wurden sämtliche Daten trotz der außergewöhnlich hohen Auslastung schnell übermittelt und Telefonverbindungen stabil und verlässlich aufgebaut.280.000 Gigabyte Daten in der ersten Stunde des neuen Jahres im Vodafone-Mobilfunknetz. Das sind 40% mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr.„Wir haben die Qualität von unserem Mobilfunknetz im vergangenen Jahr erhöht, 600 neue Stationen errichtet und stabile Verbindungen so auch an Orten möglich gemacht, an denen Smartphone-Nutzer in den vergangenen Jahren noch mit nervigen Funklöchern zu kämpfen hatten. Zudem haben weniger Menschen als in den beiden Vorjahren Silvester zuhause verbracht. Viele von uns waren zum Start ins neue Jahr wieder unterwegs, um zu feiern. Dabei wurden immer häufiger nicht nur Fotos, sondern auch hochauflösende Videos in den sozialen Medien geteilt. In den Mobilfunknetzen führten diese Entwicklungen zu einer außergewöhnlichen Auslastung. In der ersten Stunde des neuen Jahres hat unser Netz mehr Daten, von mehr Handy-Nutzern, an mehr Orten als jemals zuvor zuverlässig transportiert und 99,8 Prozent aller Anrufe von Anfang bis Ende stabil und unterbrechungsfrei durchgeleitet.“, so Vodafone Technik-Chefin Tanja Richter. In der ersten Stunde des neuen Jahres hat unser Netz 99,8 Prozent aller Anrufe von Anfang bis Ende stabil und unterbrechungsfrei durchgeleitet.Tanja RichterTanja RichterDeutlicher Datenanstieg schon ab 20 Uhr am SilvesterabendDie Daten-Flut in der Neujahrs-Nacht begann im Mobilfunk schon deutlich früher. Schon ab 20 Uhr am Silvesterabend verzeichnete das Vodafone-Netz deutliche Anstiege im Vergleich zu herkömmlichen Wochentagen. In den folgenden sieben Stunden transportierte das Netz mehr als 1,7 Millionen Gigabyte Daten – und damit ebenfalls 40 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2021/2022.Trotz Rückkehr zur Normalität: Noch mehr Daten im FestnetzStreaming auf dem heimischen TV sorgte an Silvester für einen Datenanstieg von fast 10 Prozent im Festnetz. VodafoneDas schnelle Kabelglasfaser Festnetz von Vodafone transportiere in der Neujahrs-Nacht elf Mal mehr Daten als das Mobilfunk-Netz. Hier rauschten zwischen 20 Uhr abends und 3 Uhr morgens fast 19 Millionen Gigabyte Daten durch die Republik. Das sind nochmal etwas mehr als im Vorjahr – obwohl deutlich weniger Menschen als in den Vorjahren Silvester zuhause im heimischen WLAN verbrachten. Der Datenanstieg im Festnetz ist vor allem auf das Streamen von Live-Silvester-Shows und Klassikern wie „Dinner for One“ auf den heimischen TV-Bildschirmen zurückzuführen.6,5 Millionen klassische Telefonate in einer Stunde Neben Video-Calls, Sprach-Notizen und virtuellen Grußbotschaften, erfreute sich auch in dieser Silvester-Nacht wieder das klassische Telefonat hoher Beliebtheit. Vodafone-Kunden führten fast 18 Millionen Gespräche zwischen 20 Uhr und 3 Uhr im Mobilfunk-Netz. Absolute Spitzenwerte gab es zwischen 0 und 1 Uhr. In diesen ersten 60 Minuten des Jahres 2023 telefonierten Vodafone-Kunden rund 6,5 Millionen Mal. Trotz der enormen Last: 99,8 Prozent aller Anrufe waren von Anfang bis zum Ende erfolgreich.18 MillionenGespräche führten Vodafone-Kunden zwischen 20 Uhr und 3 Uhr im Mobilfunk-NetzDer Beitrag 40 Prozent mehr Mobilfunk-Daten als beim Jahreswechsel 21/22 erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.