KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.06.2026 16:39:00
400-Milliarden-Parameter-Modell: Konsortium „Europa“ gewinnt KI-Wettbewerb
Die EU-Kommission kürt ein Konsortium um die italienische Firma Domyn zum Sieger der „Frontier AI Grand Challenge“, um ein europäisches KI-Modell zu trainieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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