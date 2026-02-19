D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
19.02.2026 16:47:00
4000 Stellen in Gefahr: Droht Bahn-IT-Tochter DB Systel die Zerschlagung?
Die EVG warnt vor massivem Personalabbau und Verlagerungen bei der DB Systel. Geplant ist, bis zu 4000 Stellen abzubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu D.B. Corp Ltd
Analysen zu D.B. Corp Ltd
Aktien in diesem Artikel
|D.B. Corp Ltd
|227,50
|-3,27%