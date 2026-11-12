Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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12.11.2026 20:48:02
401(k) Contribution Limits Are Increasing in 2027. Here's How Much You Can Save
If you have access to a 401(k) plan through your work, you probably know that it's an easy way to save for retirement. All you need to do is tell your employer how much money you want to contribute, up to the allowable annual limit, and your payroll department takes care of the rest.
Contributions to 401(k)s are deducted from your paycheck, making it easy to stay on track. And you may even get free money through a workplace match.
Image source: Getty Images.
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