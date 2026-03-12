Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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12.03.2026 14:00:18
44 of the Best Movies on Netflix You Should Stream Now
Don't know what to watch? Dig through these Netflix movie picks that span every genre, and catch up on some Oscar nominees, too.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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