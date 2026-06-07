Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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08.06.2026 00:00:00

45 Millionen-Investition am Standort Düsseldorf: Henkel eröffnet erweitertes Hochregallager

- Größtes Lager für Konsumgüter von Henkel in Europa - Bündelung von fünf bisherigen Lagerstandorten in Deutschland und Benelux-Region - Neues Logistikzentrum stärkt Effizienz der Supply-Chain und optimiert die europäischen LieferwegeWeiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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