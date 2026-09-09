Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.09.2026 18:34:30
45 Tesla Cybercabs Are Now Roaming Austin. Here's What That Means for the Robotaxi Business Wall Street Has Been Waiting For.
Tesla (NASDAQ:TSLA) initially unveiled its Cybercab concept in 2024. The design was simple: no steering wheel, no pedal, and limited features. The goal was to manufacture a simple, streamlined vehicle that can drive completely autonomously, operating as part of a larger robotaxi fleet.
Many analysts were quick to project rapid growth.
Wedbush analyst Dan Ives, for example, believed the Cybercab would unleash "a new chapter of growth around autonomous, FSD, and AI future at Tesla." Ives touted that Tesla's then non-existent robotaxi service would create "$1 trillion of value alone for Tesla over the coming years," adding that the service could soon add "$10 billion to $15 billion in annual revenue" for the company.
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Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,55
|0,09%
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