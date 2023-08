45 Verletzte durch Explosion in Fabrik nordöstlich von Moskau

(Reuters) - In Russland sind bei einer Explosion in einer Fabrik für optische Instrumente in Sergiew Posad mindestens 45 Menschen verletzt worden.

23 Verletzte seien in ein Krankenhaus in der rund 50 Kilometer nordöstlich von Moskau liegenden Stadt gebracht worden, sechs würden auf der Intensivstation behandelt, teilte das Büro des Bürgermeisters am Mittwoch mit. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete, Rettungsdienste gingen nicht von einem ukrainischen Drohnenangriff aus. Der Verdacht richte sich auf ein Lagerhaus, in dem Pyrotechnik gelagert wurde. Der Online-Nachrichtensender Mash berichtete, das Lager sei von einer Pyrotechnikfirma gemietet worden.

In den sozialen Medien wurden Aufnahmen verbreitet, in denen eine große Rauchsäule und Hochhäuser mit zerborstenen Fenstern zu sehen sind. Reuters konnte die Authentizität der Bilder nicht überprüfen. Die Optischen und Mechanischen Werke Sagorsk in Sergiew Posad stellen optische Geräte für Industrie, Medizintechnik und für Sicherheitskräfte her. In den vergangenen Wochen gab es in Moskau und der Umgebung der russischen Hauptstadt mehrere Drohnenangriffe.

