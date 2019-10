450 neue Strecken für Lang-Lkws geöffnet

BERLIN (Dow Jones)--Lange Lastkraftwagen dürfen ab sofort auf zusätzlichen Strecken fahren, müssen aber erst ab Mitte kommenden Jahres mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet sein. Für die Giga-Trucks werde das Straßennetz um 450 Strecken ausgeweitet, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Dies ermögliche eine Änderungsverordnung, die am heutigen Mittwoch in Kraft tritt.

Erstmals würden Baden-Württemberg und Bremen ihr gesamtes Streckennetz für den verlängerten Sattelauflieger freigeben. Feldversuche hätten laut dem Ministerium gezeigt, dass zwei Fahrten mit dem Lang-Lkw - der aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger besteht - drei Fahrten mit herkömmlichen Lkw ersetzten. So könnten zwischen 15 Prozent und 25 Prozent an Kraftstoffen gespart werden, errechnete die Bundesanstalt für Straßenwesen bereits vor drei Jahren. Darunter leide weder die Infrastruktur, noch gebe es Verlagerungseffekte von der Schiene auf die Straße.

Der Abbiegeassistent mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten ist auf deutschen Straßen für neue Lang-Lkw ab dem 1. Juli 2020 und für alle Bestandsfahrzeuge ab dem 1. Juli 2022 Pflicht. Dass er nicht auch jetzt schon in Kraft tritt, habe rechtliche Gründe, erklärte das Ministerium. Das Fahrzeugzulassungsrecht sei Europarecht, und Abbiegeassistenten könnten nur auf EU-Ebene gesetzlich vorgeschrieben werden.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will sich in Brüssel für eine verpflichtende Einführung dieser Systeme bereits ab 2020 einsetzen. Für regulär fahrende Lkw will die EU Abbiegeassistenten erst ab 2022 für alle neuen Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle Neufahrzeuge vorschreiben. Dass Deutschland hier bereits tätig werde, sei nur möglich, weil der Lang-Lkw als spezielle Fahrzeug-Kombination im europäischen Recht so nicht geregelt sei, erklärte Scheuer. "Was Abbiegeassistenten betrifft, ist Deutschland damit schneller als die EU."

