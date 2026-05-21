Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
21.05.2026 14:28:09
46 Franken Dividende: Partners Group bleibt auf Stabilitätskurs
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Der Zuger Private-Equity-Spezialist schüttet für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 46 Franken je Aktie aus und bestätigt personell den bisherigen Kurs. finews war vor Ort in Baar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
17:58
|Börse Zürich: SMI letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel SLI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
10:03
|SMI-Papier Partners Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Partners Group Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
10:00
|Partners Group launches new Total Return Strategy (EQS Group)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Partners Group announces results of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (EQS Group)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)