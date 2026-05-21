Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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21.05.2026 14:28:09

46 Franken Dividende: Partners Group bleibt auf Stabilitätskurs

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Der Zuger Private-Equity-Spezialist schüttet für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 46 Franken je Aktie aus und bestätigt personell den bisherigen Kurs. finews war vor Ort in Baar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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