49-Euro-Ticket: Verkehrsbranche fordert Einigung zu Finanzfragen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundesregierung eine Einigung über offene Finanzierungsfragen im Nahverkehr. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff erklärte am Donnerstag in Berlin mit Blick auf ein 49-Euro-Ticket: "Bevor das Klimaticket Deutschland umgesetzt werden kann, braucht die Branche dringend die nötige Finanzierungssicherheit bei den Regionalisierungsmitteln und bei der Kompensation für die gestiegenen Energiekosten." Es liege an der Bundesregierung und an den Ministerpräsidenten, die nötigen finanziellen Zusagen zu treffen.

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich grundsätzlich über ein bundesweites Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro als Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets verständigt. Die Länder aber sind nur zu einer Kofinanzierung bereit, wenn der Bund dauerhaft mehr Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr bereitstellt.

"Ich verstehe, dass für die Öffentlichkeit vor allem das bundesweite ÖPNV-Ticket von Interesse ist", so Wolff. "Für die wirtschaftlich verantwortlichen Unternehmer sind aber die Finanzierungsfragen ebenso drängend. Wir laufen Gefahr, dass wir massiv und flächendeckend Angebote im ÖPNV einstellen müssen, weil sie wegen der Kostensteigerungen nicht mehr finanzierbar sind." Das dürfe nicht passieren./hoe/DP/stw