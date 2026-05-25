49 North Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

49 North Resources veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at