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25.05.2026 06:31:29
49 North Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
49 North Resources veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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