|
29.04.2026 06:31:29
49 North Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
49 North Resources präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Auf der Umsatzseite hat 49 North Resources im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 238,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 49 North Resources -0,2 Millionen CAD umsetzen können.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 391,67 Prozent auf 0,59 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil - DAX in Grün - Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.