49 North Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

49 North Resources präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat 49 North Resources im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 238,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 49 North Resources -0,2 Millionen CAD umsetzen können.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 391,67 Prozent auf 0,59 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,12 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at